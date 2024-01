Nuoto, Stefano Di Cola chiamato in Nazionale

Il nuotatore sambenedettese Stefano Di Cola, portacolori della Marina Militare / CC Aniene di Roma il quale ha iniziato tra le fila della Delphinia del coach Attilio Garbati è tra gli atleti convocati dal direttore tecnico della nazionale di nuoto Cesare Butini, facendo seguito ai risultati dei campionati assoluti di fine novembre e alle valutazioni tecniche funzionali alla composizione della migliore rappresentativa, che parteciperanno ai XXI campionati mondiali in vasca lunga, che si disputeranno a Doha, in Qatar, presso l’Aspire Dome dall’11 al 18 febbraio. Batterie dalle 8.30 (ora in Italia), semifinali e finali pomeridiane dalle 18.00 (ora in Italia). La squadra azzurra è composta da 34 atleti (20 maschi e 14 femmine).

"Nel comporre la rappresentativa abbiamo rispettato quanto era indicato nei criteri di selezione coniugando le esigenze di squadra con quelle individuali in un ottica olimpica – dichiara Butini, alla guida della nazionale dal settembre 2012 –. Abbiamo formato anche questa volta una squadra che abbina esperienza a novità; ci sono 9 atleti, tra maschi e femmine, che sono alla loro prima esperienza iridata. Sono state operate alcune scelte discrezionali che tendono a favorire la crescita di atleti giovani; tredici tra atlete e atleti sono nati dopo il 2001 (8 su 14 tra le ragazze e 5 su 20 tra i ragazzi). Abbiamo cercato di favorire la migliore composizione delle staffette per provare a ottenere il pass olimpico in tutte le sette in programma a Parigi 2024 - continua Butini – e ricordo che le prime 16 nazioni nel ranking - tra mondiali di Fukuoka 2023 e Doha 2024 - avranno titolo per partecipare ai Giochi Olimpici (la 4x100 stile libero maschile è già qualificata grazie all’argento conquistato ai mondiali di Fukuoka, ndr). Quello di Doha sarà un campionato mondiale particolare. inserito in una data improbabile e in una stagione densa di appuntamenti. A noi sarà comunque utile per maturare ulteriore esperienza e arrivare pronti all’evento principale della stagione: le Olimpiadi di Parigi".

Vittorio Bellagamba