Nuova apertura in centro

Alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, dell’assessore Nico Stallone, del professor Stefano Papetti, del presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e dei consiglieri Patrizia Petracci e Luigi Lattanzi, è stato inaugurato il nuovo laboratorio di vetreria artistica, ceramica e oggettistica di Anna Maria Falconi. Il nuovo laboratorio in via dei Tibaldeschi 16, a due passi da piazza del Popolo, è davvero un piccolo scrigno che contiene pezzi straordinariamente belli e unici. La Fam di Anna Maria Falconi, d’altronde, da anni è un punto di riferimento importante in città nella creazione di gioielli artistici in ceramica oro e vetro, creazione e restauro di vetrate artistiche, vetrate di arte sacra per chiese e cappelle private, mosaici in vetro e in pasta di vetro, ceramiche artistiche dorature e restauro di mobili antichi.

"I miei laboratori sono sempre stati a Porta Maggiore, in via Fermo e alle Caldaie – ha detto Anna Maria che tra l’altro realizza gli ‘Ori delle Castellane’ della Quintana di Ascoli – ma avevo voglia di aprire una attività in centro, una scommessa con me stessa che spero di vincere. In occasione del Carnevale, in vetrina ho sistemato anche la statuetta del ‘Discotenda’ simbolo di un’epoca ormai passata, ma per tanti indimenticabile".

Valerio Rosa