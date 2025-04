"Nuova area sosta, finalmente l’accordo"

Dopo oltre vent’anni di attese e rinvii, si è finalmente sbloccata una delle vicende urbanistiche più lunghe di San Benedetto. È stata infatti attivata la convenzione tra il Comune e la Provincia di Ascoli per l’utilizzo delle aree sottostanti la sopraelevata a Porto d’Ascoli. L’intesa permetterà al Comune di realizzare circa cento nuovi posti auto, in zone particolarmente congestionate dal traffico e dalla carenza cronica di spazi per la sosta. Le aree coinvolte si trovano in via del Passero, via del Cacciatore, via della Pizzarda e via dell’Airone, e coprono complessivamente una superficie di 4200 metri quadrati. I due lotti principali misurano 2500 mq (via del Cacciatore) e 1700 mq (via del Passero), dove si concentrerà la gran parte degli stalli. I parcheggi saranno gratuiti e a disposizione di residenti e turisti, soprattutto durante la stagione estiva.

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha espresso grande soddisfazione: "Questa è una vicenda che si trascinava nel tempo da tanti anni. Quando ci siamo insediati avevo incaricato Simone De Vecchis di trovare la strada per la soluzione, poi con il rinnovo del consiglio ho chiesto al consigliere Gino Micozzi di portare avanti il discorso. Siamo soddisfatti perché l’amministrazione porta avanti un altro obiettivo che si era prefissato nell’interesse dei cittadini di Porto d’Ascoli e in particolar modo di quelli della zona Sentina".

"Questo è il risultato del grande lavoro", ha aggiunto Spazzafumo, che ha ringraziato il presidente della Provincia Sergio Loggi, lodandone la disponibilità e la collaborazione. Dal canto suo, Loggi ha sottolineato la valenza anche per l’ente provinciale: "È un iter iniziato qualche tempo fa e oggi diamo una risposta ad una città importante. Per noi è importante perché ci sgraviamo dell’attività di manutenzione per l’area che si trova sotto la strada sopraelevata, che per noi era onerosa vista anche la situazione economica dell’ente".

L’accordo, della durata di vent’anni, consente al Comune di pianificare interventi a lungo termine. "Ora il percorso intrapreso ha portato a una unione di atti che consente al Comune di fare degli investimenti, in quanto certo dell’utilizzo", ha dichiarato l’assessore alla viabilità Daniele Tonelli. Infine, il consigliere Gino Micozzi ha ricordato che "queste aree verranno utilizzate a parcheggio gratuito, in modo da alleggerire la situazione di carenza parcheggi sia per i residenti che per i turisti che d’estate affollano le nostre spiagge".

