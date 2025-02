Nuova cava di travertino: "Non abbiamo trovato né reperti né acqua"

Un nuovo sito estrattivo sarà realizzato dalla Pacifici, azienda leader nell’estrazione e lavorazione del travertino dal 1938 ad Acquasanta Terme, in località Cagnano. Le storiche cave di Tivoli e Guidonia di Pacifici hanno fornito materiali per progetti di architetti di fama mondiale come Alberto Campo Baeza, David Chipperfield, Norman Foster, Rem Koolhaas, Fumihiko Maki e Renzo Piano. "L’apertura della cava è un passo fondamentale per il nostro futuro - afferma Marco Pacifici, responsabile vendite e progetti - e il nostro obiettivo è coniugare tradizione e innovazione, garantendo qualità e sostenibilità. Questo sito ci permetterà di offrire nuove soluzioni per l’architettura e il design, rafforzando la presenza del Travertino Piceno sui mercati internazionali".

L’area identificata per la nuova cava è stata studiata a fondo al fine di evitare qualsiasi tipo di criticità ambientale e il progetto autorizzato ha passato il vaglio di tutti gli uffici competenti del Comune, della Provincia e della Regione. "Per chi, come noi, ha sempre seguito la strada della massima qualità in ogni aspetto della propria impresa, la sostenibilità è una meta naturale" sottolinea Francesco Dandini de Sylva, responsabile del settore estrattivo. "Non c’è vera eccellenza - prosegue - se si trascurano l’impatto ambientale e le implicazioni sociali di ogni scelta aziendale. Crediamo in un futuro sostenibile e pianifichiamo con etica e lungimiranza tutte le fasi di vita delle nostre cave. Chiaramente tutto questo ha un costo economico. Un costo che sosteniamo convinti di investire nel nostro futuro."

C’è stata anche una denuncia per il ritrovamento archeologico. "Abbiamo fatto una campagna di scavi di 25 trincee con la presenza dell’archeologo della Sovrintentenza che ha seguito direttamente tutti gli scavi. Non abbiamo trovato nulla". Su questo tema c’è stato un ricorso al Tar che si pronuncerà sul ricorso complessivo a ottobre". Erano stati anche espressi timori per il fatto che i lavori della nuova cava potevano interessare le falde delle acque termali. Ma anche qui, l’azienda Pacifici smentisce: "Abbiamo effettuato una quindicina di carotaggi fino a 60 metri ma non abbiamo trovato nessuna falda acquifera. Inoltre il nostro vicino che ha una cava autorizzata ha una concessione ancora più profonda e non intercetta acqua".

Pacifici collaborerà attivamente con la Pro Loco e con il futuro Museo del Travertino di Acquasanta Terme per promuovere il valore storico e culturale della pietra locale, contribuendo allo sviluppo del turismo e delle attività culturali legate al settore lapideo.