Si parla troppo poco delle eccellenze del ‘Madonna del Soccorso’, ma dopo l’acquisto annunciato ieri dalla direzione dell’Ast 5 è il caso di dire che l’ospedale rivierasco si sia dotato di una tecnologia all’avanguardia. È stata presentata ieri mattina al Corpo F, la nuova colonna laparoscopica per attività chirurgica mini-invasiva, apparecchiatura altamente tecnologica, le cui caratteristiche e aree di applicazione sono state illustrate dal direttore Ast Nicoletta Natalini, il direttore del Dipartimento di Emergenze Tiziana Principi, il primario di Chirurgia Salomone Di Saverio e il direttore sanitario Maria Di Sciascio. La new entry, nello specifico, è una colonna top di fascia della ditta Stryker ed è la prima ad essere stata installata in Italia. La nuova strumentazione è un modello più evoluto della colonna laparoscopica già presente nel blocco operatorio dell’ospedale, dove questa continuerà, comunque, ad essere utilizzata. Questa colonna laparoscopica consente di eseguire una chirurgia mini-invasiva ‘guidata dalla fluorescenza’, procedura molto importante nell’ambito chirurgico, soprattutto quello oncologico in cui nell’ultimo decennio si è particolarmente focalizzata l’attività del primario Di Saverio, che ha commentato così: "Si tratta di una chirurgia addominale per i tumori del tratto gastroenterico, ovvero dell’esofago, dello stomaco, del fegato, del pancreas, del colon-retto e anche della milza. Una particolare applicazione nella linfoadenectomia guidata dalla fluorescenza è nella resezione delle metastasi: si possono identificare e resecare in maniera molto più precisa e identificare i linfonodi possibilmente, o probabilmente, metastatici. C’è una crescente evidenza nella letteratura scientifica internazionale in merito al fatto che la chirurgia guidata dalla fluorescenza migliori la radicalità oncologica e quindi la possibilità, successivamente, per gli oncologi di avere una stadiazione più precisa delle neoplasie, e per il chirurgo una resezione del tumore dei linfonodi ugualmente più precisa".

Soddisfazione è stata espressa anche dalla direzione: "Il nostro impegno - ha detto Natalini - va nella direzione di un continuo rinnovamento tecnologico delle apparecchiature nei presidi ospedalieri. Siamo contenti che risulti evidente a tutti la competenza del direttore di unità operativa complessa di Chirurgia di San Benedetto. È importante, infatti, riuscire a trasmettere ai cittadini la fiducia necessaria per far completare loro i percorsi, dalla diagnosi fino alla terapia oncologica e chirurgica, all’interno della nostra azienda sanitaria".

Giuseppe Di Marco