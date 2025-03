"Nuova corsa bus, serve chiarezza" ’L’altra Monteprandone’ attacca

Da quasi due mesi lungo alcune vie di Monteprandone sono stati installati cartelli per le nuove fermate di autobus in attesa di avviare una nuova linea. A questo proposito il gruppo consiliare ‘L’Altra Monteprandone’ ha presentato un’interrogazione per chiedere spiegazioni sull’avvio di una presunta nuova corsa suppletiva affidata a Start Plus. Le fermate sono state disposte in via Leopardi, via Miramare, via 2 Giugno, via Amendola e altre, lasciando intendere l’istituzione di una nuova linea di trasporto pubblico locale. "Ad oggi, non risultano delibere di Giunta, determine dirigenziali o avvisi ai cittadini che ne confermino l’avvio. Da notizie informali – spiegano i consiglieri firmatari dell’interrogazione Martina Censori, Ludovico Gambacorta, Riccardo Leli e Gianna Della Rocca – si è appreso della possibile istituzione di una corsa che collegherebbe Centobuchi, Monteprandone e Porto d’Ascoli, ma senza alcuna certezza. La mobilità pubblica è un servizio essenziale per studenti, lavoratori e anziani, e la mancanza di trasparenza su questo tema genera confusione tra i cittadini". Il gruppo di opposizione chiede all’amministrazione comunale di chiarire se sia prevista l’attivazione ufficiale della nuova corsa e in quali tempi o se il chilometraggio, inizialmente assegnato a Monteprandone, sia stato dirottato in altri comuni per il tramite dell’intervento della Provincia".

Immediata la replica dell’amministrazione comunale: "Attraverso un lungo lavoro di interlocuzione con Start Plus e la Provincia, stiamo lavorando per ottenere una nuova corsa di trasporto pubblico, che collegherà Monteprandone a Centobuchi, passando per diverse fermate nel territorio comunale e arrivando fino a San Donato. Si tratta di un processo che non è ancora stato ufficializzato e, di conseguenza, non è stato adottato alcun atto".

Marcello Iezzi