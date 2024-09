Nuova farmacia al porto: "Colma un grande vuoto"

Arriva, anzi è arrivata, una nuova farmacia a San Benedetto. Dopo una situazione di ’stallo’ che durava ormai da diversi anni, la nuova attività ha aperto i battenti nell’area portuale, a est della linea ferroviaria, una zona che, fino a questo momento, mancava di un servizio farmaceutico pubblico adeguato. Prima dell’apertura della ’Farmacia del Porto’, infatti, l’unica struttura presente oltre la ferrovia era quella che si trova sul lungomare. Ora, grazie a questo nuovo esercizio, si colma un vuoto importante per i residenti e i lavoratori della zona. La farmacia ha aperto i battenti nelle ultime ore, precisamente nello stabile all’angolo tra Viale Colombo e Via Dari, un locale che, fino a pochi anni fa, ospitava la filiale di Banca Intesa San Paolo. A gestirla sono tre farmaciste: Patrizia Micucci di Martinsicuro, Samanta Lolli di Ascoli e Mary Marini di Monsampolo, la cui società ha vinto il bando per l’apertura di una delle due nuove farmacie previste in Riviera. Le tre professioniste, prima di questa nuova avventura, gestivano una farmacia a Basciano, nell’entroterra teramano.

Per loro, il trasferimento a San Benedetto rappresenta un cambiamento, come dichiarano: "Ci siamo trovate in una realtà ben più grande e complessa rispetto a quella dove abbiamo esercitato fino a pochi mesi fa. Siamo contente di questa nuova avventura. Abbiamo già aperto al pubblico da un paio di giorni, e tutto è work in progress perché l’apertura è arrivata in seguito ad una ’accelerata’ nell’ottenimento delle certificazioni e dei permessi burocratici". Per queste tre farmaciste, si tratta di un traguardo significativo. Si sono conosciute lavorando come dipendenti in una farmacia di Martinsicuro e, dopo aver deciso di unire le forze creando una società, hanno fatto esperienza a Basciano. Ora, eccole pronte per questa nuova sfida a San Benedetto del Tronto. L’inaugurazione ufficiale si terrà nei prossimi giorni, ma nel frattempo la farmacia ha già iniziato a operare e a servire i primi clienti.

Un caloroso benvenuto è arrivato anche dalla presidente di Federfarma Ascoli, la dottoressa Patrizia Arrighetti, che ha espresso grande soddisfazione: "L’apertura della nuova Farmacia del Porto rappresenta perfettamente quanto le farmacie siano a supporto dei cittadini e quanto sia importante avere tutte le aree di una città con le complessità urbane di San Benedetto coperte da un servizio che sia in grado di dare risposte immediate e di conquistare con i fatti e la professionalità un rapporto di fiducia con i cittadini. In bocca al lupo alle tre colleghe". Ora, si attende anche l’apertura della seconda farmacia prevista dal bando. Dovrebbe sorgere nel quartiere Marina di Sotto, ma al momento il progetto è in attesa dato che mancano ancora i locali adeguati.

Emidio Lattanzi