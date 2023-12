Nuova fatica per Antonio De Signoribus . Il 23 uscirà ’Le sette noci d’oro’

È uscito il nuovo libro dello scrittore Antonio De Signoribus dal titolo davvero magico, Le sette noci d’oro (Seri Editore). Il libro si presenterà, in anteprima, sabato 23 dicembre alle 21.15, presso la sala consiliare del comune di Cupra Marittima. Interverranno: Alessandro Seri (Editore); Daniela Luciani (Assessore alla Cultura); Valentina Lucadei (Bibliotecaria referente). Le letture saranno affidate a Mascia Lanciotti; dialogherà con l’autore la scrittrice Susanna Polimanti che ha scritto la prefazione al libro. Nel corso della serata vi sarà uno spazio per la presentazione del Segnalibro dedicato allo scrittore cuprense dalla Biblioteca comunale. Un riconoscimento per i suoi studi sulla fiaba riconosciuti a livello internazionale. "Siamo molto lieti che la presentazione in anteprima del nuovo libro di Antonio De Signoribus avvenga a Cupra Marittima – ha affermato l’assessore Luciani – nostro illustre concittadino".