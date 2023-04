Nuova fiction con Raoul Bova: si gira in città

Saranno girate anche

ad Ascoli alcune scene della nuova fiction con Raoul Bova e che sarà ambientata in gran parte nell’anconetano. Le riprese ad Ancona avranno inizio martedì. Sulla fiction c’è molto riserbo, ma indiscrezioni hanno già fatto emergere che la serie sarà intitolata ‘I magnifici cinque’, dove Raoul Bova sarà un insegnante di atletica di ragazzi paraplegici. La serie tv si svilupperà su quattro puntate per la regia di Alex Sweet, lo stesso di ‘Buongiorno mamma’ già andata in onda e che ha visto protagonista sempre l’attore romano. La produzione, quella della Lux Video, è la stessa di fiction di successo quali ‘Viola come il mare’, ‘Che Dio ci aiuti’, ‘Blanca’, ‘Un passo dal cielo’ e ‘Doc-nelle tue mani’. Oltre Ancona le telecamere si sposteranno anche nella vicina Numana, mentre alcune scene saranno girate, appunto, ad Ascoli.

l. c.