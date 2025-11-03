Nuova giunta Acquaroli, appello Cgil: "Sanità in crisi, servono risorse"

Si è tenuto pochi giorni fa il primo consiglio regionale della nuova legislatura nel quale il presidente Acquaroli è ripartito da una priorità su tutte: la sanità, e in particolare l’abbattimento delle liste d’attesa. Secondo la Cgil, per incidere davvero su questo occorre ripartire dalle risorse, umane e finanziarie: "Lo sanno bene non solo i cittadini del fermano – spiega Michele Egidi, segretario generale funzione pubblica Cigl, nella foto –, territorio che sconta uno squilibrio inaccettabile rispetto alle altre Ast della regione in termini di risorse e di personale e che si traduce nell’impossibilità di garantire realmente il diritto alla salute ai cittadini di questa provincia, ma è ormai chiaro a tutto il paese come sia il Sistema Sanitario Nazionale a non riuscire ad offrire risposte adeguate a una popolazione sempre più anziana, sempre più povera e sempre più esasperata".

Mancano investimenti a livello nazionale, i professionisti se ne vanno nel privato o all’estero, gli aumenti dei salari al 5,78 per cento non bastano, dopo un triennio in cui l’inflazione si è attestata sul 16,5 per cento: "Non è accettabile un contratto che non trova soluzioni ai problemi organizzativi, peggiora i carichi di lavoro dando mano libera sulla pronta disponibilità, non risolve le questioni relative al diritto alla mensa/buono pasto e alla retribuzione spettante nei giorni di ferie, inserisce la preoccupante figura ibrida dell’assistente infermiere e, a fronte di un misero aumento massimo di circa 40 euro netti al mese (un aumento esiguo e insufficiente a recuperare il potere d’acquisto perso negli ultimi tre anni a causa dell’aumento del costo della vita), incentiva il lavoro straordinario e le prestazioni aggiuntive, con il risultato di chiedere turni massacranti a tutti quei professionisti che lavorano già in condizioni precarie (saltando spesso ferie e riposi) senza riuscire, ciononostante, a garantire le giuste risposte alla popolazione".

Dunque oggi per il sindacaato serve un cambio di passo che parta dalle assunzioni, dalla redistribuzione delle risorse, dal confronto e dal giusto riconoscimento salariale per i dipendenti del sistema sanitario nazionale".