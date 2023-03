Nuova illuminazione e fotovoltaico nella sede comunale e in 2 scuole

Scuole e uffici meno costosi e inquinanti: è questo l’obiettivo che si è prefissa l’amministrazione comunale nel richiedere fondi al governo per l’efficientamento energetico degli edifici di sua proprietà. Fondi che ora sono arrivati e che copriranno interventi alla sede comunale di viale De Gasperi, nonché a due plessi scolastici del territorio. "Abbiamo risposto al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sostenibilità energetica, presentando tre schede relative ad altrettanti interventi per due scuole e la sede comunale – spiega l’assessore al bilancio Domenico Pellei – alla scuola materna ‘Togliatti’ sarà effettuato un intervento di relamping, di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e di sostituzione degli infissi, per un totale di 147.742 euro. Nella scuola ‘Cappella’ sarà fatto il relamping e il fotovoltaico, per un investimento di 95mila euro e per la sede del Comune il solo relamping, per complessivi 181mila euro".

In totale, l’ente rivierasco è riuscito a racimolare 424mila euro da Roma. Un risultato, questo, che l’amministrazione considera importante: "Questo intervento si inserisce nell’alveo della politica di efficientamento energetico e di attenzione alla sostenibilità ambientale che si è avviata sin dall’insediamento della nostra Amministrazione - prosegue l’assessore Pellei - Ricordiamo infatti anche l’efficientamento del Concordia, a valere su fondi Pnrr per 75mila euro, oppure l’altro intervento, in corso di valutazione e definizione, relativo alla comunità energetica rinnovabile. Dal punto di vista ambientale, con questi interventi raggiungeremo una riduzione dei consumi energetici di circa 1.166.000 kilowatt. È anche prevedibile un risparmio in termini di emissioni". "L’obiettivo di quest’opera è ridurre emissioni, consumi e costi – commenta il funzionario comunale Nicola Antolini – E se tutto ciò avviene con l’aiuto di un contributo a fondo perduto va ancora meglio. Abbiamo individuato degli edifici che potessero autosostenersi, e che quindi vengono usati prevalentemente di giorno. Per l’edificio comunale si era pensato anche ad un fotovoltaico, ma non ci sarebbe stato lo spazio. Questi interventi, comunque, dovranno essere completati entro il 31 agosto. Il bando è stato ulteriormente prorogato e quindi probabilmente chiederemo fondi anche per la scuola ‘Marchegiani’ e qualche altro plesso". Procedendo lungo il medesimo solco, il comune intende rimettere in sesto anche il Palazzetto dello Sport ‘B. Speca’. Per farlo, però, dovrà aspettare i bandi Por-Fesr emanati dalla regione.

