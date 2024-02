Nuova illuminazione e risparmio: "Così abbiamo contenuto i costi"

Con il project financing, accordo stipulato tre anni fa con l’azienda Menowatt spa di Grottammare, il comune di Cupra Marittima ha certificato un risparmio energetico di circa 100 mila euro ogni anno e un risparmio di 246mila Kwh pari a - 64% di impatto ambientale con -256 tonnellate anno di CO2. Sono alcuni dei dati forniti ieri durante la conferenza tenuta dal sindaco Alessio Piersimoni, presente il vice Lucio Spina, l’assessore Fausto Imberti e il consigliere delegato Stefano Brutti con la partecipazione di Marco Ceccarami, amministratore delegato di Menowatt spa. Il project financing, della durata di 11 anni + 1, ha un valore di 108mila euro annui ed ha consentito la sostituzione di 1.405 corpi illuminanti con altrettanti a led.

L’opera è stata collaudata negli ultimi giorni e vede inseriti nel progetto anche alcuni ampliamenti in zone più buie e pericolose come via Santi, via San Michele, incrocio San Silvestro e via La Malfa e da realizzare l’illuminazione degli attraversamenti pedonali lungo la statale Adriatica e il sentiero del parco archeologico. "Nel 2021 abbiamo speso 230mila euro di illuminazione pubblica – ha affermato Piersimoni – nel 2022, con le opere già avviate, abbiamo speso 185mila euro e nel 2023, ad opere terminate, siamo scesi a 132mila euro e questo nonostante gli aumenti dei prezzi e il maggior numero di corpi illuminanti sul territorio".

L’amministratore di Menowatt Ceccarami ha affermato che l’efficientamento energetico, alla fine, si paga da solo con il risparmio di energia elettrica che è passata da 687mila kwh a 246mila. "Noi non offriamo solo pubblica illuminazione – ha affermato Ceccarami – ma anche una serie di servizi di tipo smart city. A Cupra Marittima adesso vi è un consumo pro capite che da 120 kwh è sceso a 44 kwh, siamo sotto la media europea". Marcello Iezzi