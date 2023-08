Nuova illuminazione per risparmiare il 60% in bolletta

Il comune di Montefiore verso una nuova illuminazione pubblica che consentirà un risparmio calcolato in circa 60%. Per arrivare a questo risultato il progetto approvato dall’Amministrazione comunale prevede un impegno di spesa di 586.288,49 euro. Al Comune sono stati assegnati quasi 24 mila euro per la progettazione e 100 mila euro del Pnrr, divisi in due anni, 50 mila per l’anno in corso e 50 mila per il prossimo. Per i restanti 462.322 l’Amministrazione comunale farà ricorso ad un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, già previsti nel Bilancio 2023-2025. Ora si tratta di velocizzare l’iter conclusivo della progettazione e della successiva realizzazione dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, rispettando i tempi a disposizione impartiti dal Pnrr per la quota parte dell’intervento finanziato con i 100 mila euro del ministero. "Inizieremo nelle zone dove le linee sono sovraccariche – afferma il sindaco Lucio Porrà – Zone dove in certe condizioni di tempo o di assorbimento, l’erogazione dell’energia elettrica si stacca causando disservizi. Con la nuova illuminazione avremo un risparmio energetico del 60% ed una migliore illuminazione in tutto il paese".