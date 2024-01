Nuova luce a Spinetoli:: "Cambiano le lampade" ma con lanterne simili

Brutta disavventura ieri pomeriggio, intorno alle 16, per una signora in via Scirola, a Villa Sant’Antonio, che a seguito di una brutta caduta non riusciva ad aprire la porta ai figli e quindi ad avere il soccorso. Quest’ultimi preoccupati hanno subito chiesto aiuto ai vigili del fuoco che al 118. I pompieri in poco tempo, utilizzando una scala, sono riusciti a raggiungere il balcone dell’appartamento e prestare le prime cure alla donna. I vigili hanno poi aperto la porta agli operatori sanitari per dare soccorso alla malcapitata. Dopo le prime cure del caso la donna è stata trasportarla all’ospedale. Tanta paura, ma per fortuna la situazione si è risolta nel miglior modo possibile.