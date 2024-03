Nuova ondata di furti. Incontro con i cittadini:: "Ora più telecamere"

L’ondata inarrestabile dei furti continua a spaventare i cittadini di Spinetoli, che hanno perso quel senso di sicurezza che nella comunità si è sempre respirato. Da più di un mese le case sono state prese di mira, con migliaia di euro di bottino, e tre giorni fa ci sono stati due tentativi falliti: nel primo caso solo grazie al tempestivo rientro dei proprietari a casa e nel secondo grazie alla presenza del cane, che dormiva all’interno dell’appartamento. L’animale mentre forzavano la persiana ha cominciato ad abbaiare mettendoli in fuga e allarmando i proprietari che nel frattempo dormivano. Non si esclude che in azione ci siano due bande. I ladri non hanno lo stesso modus operandi: alcuni agiscono di pomeriggio, saccheggiando e devastando mobili e suppellettili, altre in piena notte. Purtroppo non si fanno scrupoli se all’interno ci sono i proprietari. Le indagini vanno avanti per cercare di fermare l’ondata criminale. Ieri nella sala Belvedere si è tenuta l’incontro ‘Sicurezza del territorio’ promosso dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Luciani, il vice sindaco Piero Balestra e il comandante della caserma di Monsampolo Antonio Iesce per fare il punto della situazione. Senso di insicurezza e impotenza sono i sentimenti che predominano in questo momento. "In sinergia con le forze dell’ordine teniamo sotto controllo una situazione piuttosto inedita per Spinetoli – dichiarano – e siamo pienamente fiduciosi nel lavoro di indagine che si sta portando avanti". Durante l’incontro si è chiesto opportunità di aiuto, anche attraverso semplici messaggi, gruppi per segnalare eventuali auto sospette. Le forze dell’ordine hanno invitato i cittadini a collaborare e denunciare situazioni anomale. Si è chiesto soprattutto il potenziamento della videosorveglianza. Una richiesta raccolta dagli amministratori, che hanno sottolineato che esistono dei fondi del Pnrr destinati alla digitalizzazione e si spera che una parte possa essere destinata anche per il potenziamento della videosorveglianza, chiesto anche un incontro con il Prefetto. La faccenda è piuttosto complicata: i ladri infatti hanno preso di mira le case che confinano con la campagna, spesso arrivano proprio da quella parte sfuggendo agli occhi elettronici, usando strade secondarie e muovendosi anche a piedi. Intanto in paese tutti sono in allerta e si è creata una chat ‘Proteggiamo Spinetoli’, una sorta di controllo del vicinato che al momento fa sentiere meno soli.

Maria Grazia Lappa