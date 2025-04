Nuova palazzina popolare all’ex mattatoio

Un nuovo tassello è stato aggiunto nel mosaico dell’edilizia popolare. Proprio alcuni giorni fa, infatti, sono terminati i lavori di realizzazione della palazzina in via Luciano Manara, un lavoro avviato anni fa e che ora metterà a disposizione dei cittadini 14 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica. C’è ancora tanto da fare in riviera, ma l’amministrazione sin dall’insediamento ha deciso di puntare sulla conclusione degli interventi iniziati tempo addietro, nonché sulla riqualificazione di alloggi esistenti e per tante ragioni non utilizzabili.

L’ultima iniziativa, in tal senso, risale a inizio dicembre 2024, quando l’Erap consegnava all’ente sambenedettese la nuova palazzina di via La Malfa, nel quartiere Agraria: con questa, l’offerta rivierasca è aumentata di 12 alloggi per altrettanti nuclei beneficiari. Un intervento, quest’ultimo, costato circa 2 milioni. Bisogna ricordare che nella stessa zona si intende realizzare una palazzina gemella a quella completata qualche mese fa. Una struttura che ospiterebbe ulteriori 10 alloggi, ma per la quale bisogna ancora trovare risorse finanziarie.

Ma sono tanti gli interventi portati avanti grazie alla collaborazione dei due enti: quello dell’ex mattatoio, appena concluso, avrebbe avuto un costo vicino a 1.850.000 euro. Sempre in via Manara si è pensato di ricavare altri 8 alloggi da una palazzina vicina, a fronte di una spesa di 1.832.802,92 euro. Opera, quest’ultima, che beneficerebbe di un finanziamento Pnrr. Poi c’è l’annosa questione dell’ex casa parcheggio di via Mameli: nella nuova struttura troverebbero posto 19 appartamenti, solo che anche in questo caso bisogna trovare somme adeguate. L’idea, in tal senso, sarebbe di usare un bonus statale per la riqualificazione energetica, con cui verrebbero coperti i due terzi della spesa totale, vicina a 3 milioni di euro.

Il punto, però, è che la domanda di alloggi popolari è ancora piuttosto alta: la lista di beneficiari è salita a circa 280 istanze, e a San Benedetto ancora si stenta a programmare l’individuazione di lotti in cui realizzare, successivamente, palazzine popolari. È questa la principale critica mossa dai sindacati degli inquilini, che spesso hanno avanzato proposte, come la conversione del distretto sanitario sito in via Romagna in casa popolare. Adesso, comunque, il capitolo dell’ex mattatoio si è concluso. "Con 14 nuovi appartamenti – commenta il vicesindaco Tonino Capriotti – che restituiamo alla città, potremo aiutare tante giovani famiglie e tante persone particolarmente bisognose".

