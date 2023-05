Nuova pavimentazione e arredi urbani per il centro storico

Colli del Tronto, al via i lavori di pavimentazione del centro storico e arredo urbano delle piazze e delle vie con una spesa pari a 400mila euro. I lavori proseguiranno anche con il completamento, entro la fine dell’anno dell’intervento in corso sull’ex palazzo comunale, nel pieno centro storico del suggestivo borgo. L’edificio, dichiarato inagibile dopo il terremoto del 2016, è oggetto di un contributo di 700mila euro che arriva dal Fondo Complementare al Pnrr (macro misura A, linea di intervento 3.1), il cui iter amministrativo è stato seguito passo passo dall’ufficio speciale per la ricostruzione. Lavori in corso sull’edificio che, al piano terra, vedrà la ‘riapertura’ del corridoio centrale con il doppio ingresso da piazza Mazzini e da piazza Garibaldi. Al tempo stesso, ospiterà una sala polivalente e un info point biblioteca. Al primo piano verrà realizzata la sala laboratoriattività manuali e la saletta studio collettiva – area computer. Al secondo piano troveranno posto spazi per attività ludico-motorie dedicate a tutte le età, tra cui arti marziali, ginnastica a corpo libero, yoga e due stanze salette studio. L’intervento più importante è rappresentato dall’inserimento di un ascensore interno adatto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, che consenta all’edificio di raggiungere la condizione di accessibilità prevista. Infine, l’intervento di bonifica e risanamento murario. Sono previste rimozione della pavimentazione e operazioni di scavo del terreno al fine di realizzare un vespaio in ghiaione, solette e isolamento dal terreno sottostante. Tra le altre cose, sarà sostituito tutto il sistema di raccolta delle acque meteoriche e verrà predisposto un convogliamento delle acque a pubblica fognatura, ad oggi inesistente, approfittando del rifacimento della pavimentazione delle piazze.

m.g.l.