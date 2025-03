Nuova piazzola per l’eliambulanza:: "Un posto fisso per le emergenze"

In via Valle Piana, a sud ovest del quartiere Agraria di San Benedetto, è stata inaugurata ieri pomeriggio la piazzola per l’atterraggio dell’eliambulanza. Il Comune ha reso agibile uno dei parcheggi inutilizzati, rimuovendo ogni ostacolo e dotandolo di sbarra mobile per l’accesso delle ambulanze in caso di rendez vous con il velivolo.

Sono intervenuti il sindaco Antonio Spazzafumo, il presidente della Provincia Sergio Loggi, la dottoressa Tiziana Principi direttore del dipartimento di urgenza dell’Ast di Ascoli. "La piazzola che avevamo in via Sgattoni era provvisoria ed è stata, purtroppo molto frequentata – ha affermato Spazzafumo – Da lì abbiamo capito che c’era la necessità di un posto fisso da impiegare in caso di gravi emergenze. Per questo ringrazio il consigliere Novelli che si è impegnato moltissimo per il raggiungimento di questo traguardo".

La piazzola è fondamentale per i trasferimenti urgenti verso l’ospedale di primo livello, vale a dire Ancona, o verso altri ospedali fuori regione. "Questa è una zona molto più tranquilla, molto meno frequentata di quella di via Sgattoni – ha aggiunto la dottoressa Principi – e per noi va molto bene. Non tanto per il volo diurno, in cui il pilota può trovare altre zone come il campo sportivo, il piazzale del porto, ma il momento cruciale è il volo notturno. Qui sono state seguite tutte le direttive della società aeronautica, quindi vi ringrazio tutti in particolare Domenico Novelli che si è speso molto in questa realizzazione".

Di giorno importante ha parlato il presidente della provincia Loggi, per la costa e per la vallata del Tronto. "Ritengo sia un punto di partenza per dare delle risposte alla sanità pubblica e ai cittadini – ha affermato Loggi - Non possiamo più aspettare la politica e in questi casi sindaci e Provincia si devono attivare per portare avanti in maniera compatta la sanità ed è quello che i cittadini ci chiedono". Il presidente del quartiere Agraria, Piunti ha evidenziato la necessità di risolvere il problema della viabilità. L’ingegner Loris Testa della Soltec srl ha consegnato al sindaco, simbolicamente, il progetto di via Valtellina frutto di una serie di incontri fra imprenditori. Progetto già presentato al consiglio comunale del 30 gennaio e ieri depositato al protocollo del Comune. Progetto facilmente attuabile con le attuali norme e condiviso fra una settantina di imprenditori di Valle Piana e del blocco a est della statale 16. La strada andrebbe a collegare la statale Adriatica alla superstrada per Ascoli attraversando la zona industriale. "Ora la palla è nelle mani del comune" ha concluso l’ingegner Testa.

Marcello Iezzi