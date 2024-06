Nuova presentazione alla Rinascita

Sabato alle ore 17,30 presso la libreria Rinascita di Ascoli Piceno, sarà presentato il libro’Un uomo che ha saputo navigare come se camminasse e camminare come se navigasse’. L’autore, Rocco Orlandi è stato luogotenente delle capitanerie di porto e a 17 anni è stato decorato di medaglia d’argento al valor di Marina per aver partecipato al salvataggio dei naufraghi della turbonave inglese London Valour nelle acque antistanti alla diga foranea del porto di Genova. Il libro non vuole essere un’opera autoreferenziale, ma una "valigia dei ricordi" dove alle riflessioni personali si uniscono i momenti pubblici corredati da diverse foto. L’opera è stata curata, dal punto di vista grafico, dal professor Tonino Ticchiarelli ed editata da Lìbrati di Giorgio Pignotti. L’architetto Sandro Mariani presenterà il volume e vi sarà una partecipazione video del giornalista Vincenzo Mollica al quale il libro è dedicato.