Nuova risonanza magnetica all’ospedale Mazzoni con 700mila euro del Pnrr

Ascoli, 27 novembre 2024 – Con l’acquisto della nuova risonanza magnetica ad alto campo ‘Philips Ingenia 1.5T Evolution’, l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli chiude il cerchio intorno al rinnovamento delle grandi tecnologie per la radiologia clinica dell’ospedale ‘Mazzoni’. In funzione dal 18 novembre scorso, la nuova apparecchiatura è stata acquisita con fondi del Pnrr per un importo di 700 mila euro al quale va aggiunto il costo per i lavori di adeguamento dei locali dove è stata installata. La nuova risonanza magnetica ha affiancato un altro tomografo Rm ad alto campo già presente al nosocomio ascolano, un Siemens Aera installato nel 2016, e ha sostituito la vecchia Rm, una Siemens acquistata nel 2005.

“La possibilità di avere una seconda apparecchiatura altamente performante – spiega il direttore dell’unità operativa complessa di radiodiagnostica dell’Ast di Ascoli, Fabio D’Emidio – consentirà un potenziamento dell’offerta, in particolare attraverso l’assegnazione di posti dedicati a disposizione dei reparti che lo richiederanno per utenti con patologie oncologiche, purtroppo in incremento, e per ulteriori ambiti quali il senologico, il chirurgico in generale e l’urologico. Inoltre, grazie alla nuova apparecchiatura si potranno aumentare le sedute dedicate per esami in sedazione in pediatria e per utenti non collaboranti a causa di disabilità psico-fisiche”. “Stiamo procedendo con l’importante aggiornamento della risonanza magnetica dell’ospedale di San Benedetto che, molto presto, restituirà ai pazienti e agli utenti del Madonna del soccorso un’apparecchiatura altamente tecnologica come la nuova risonanza di Ascoli” ha aggiunto il direttore generale dell’Ast di Ascoli Nicoletta Natalini. “Entrambe saranno in grado di dare uno slancio importante, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, all’attività diagnostica dell’Ast, per aggredire ancora di più le liste d’attesa e dare una risposta qualificata ai pazienti ricoverati”. “Questa risonanza magnetica potrebbe dare delle anche importanti soluzioni dal punto di vista della velocità del servizio” ha detto l’assessore regionale Andrea Antonini. “Una tecnologia è importantissima perché fa sì anche che i pazienti del nostro territorio, restino qui per sottoporsi ad alcune prestazioni sanitarie” ha concluso la consigliera regionale Monica Acciarri.

P. Erc.