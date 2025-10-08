Nuova scuola e già piovono critiche: "È piccola"

Mentre la maggioranza di Offida festeggia l’inizio dei lavori per la scuola primaria e secondaria e guarda all’orizzonte il nuovo campus scolastico, il gruppo di minoranza ‘Obiettivi comuni per Offida’ li bacchetta e mette in luce alcune magagne: "Scuola nuova, problemi vecchi: è stato inaugurato il nuovo plesso scolastico 0/6 in Via della Repubblica: un’opera da circa 6 milioni di euro, che rappresenta senza dubbio un investimento enorme. Vogliamo esprimere il nostro compiacimento nel sapere che i nostri bambini possano finalmente avere una scuola nuova e moderna. Proprio perché parliamo di un’opera così rilevante, vogliamo far emergere alcune incongruenze, per comprendere meglio le cause che rischiano di trasformare un fiore all’occhiello in un’occasione sprecata. Il refettorio, costruito e pensato per i pasti dei bambini, non verrà utilizzato come tale. Diventerà un’aula aggiuntiva, a causa dell’elevato numero di iscrizioni. I pasti, trasportati tramite automezzi dalla mensa alle aule, saranno consumati sui banchi. Una scelta che suscita perplessità sia dal punto di vista igienico-logistico, sia da quello educativo. Se effettivamente – proseguono - si fosse pensato da tempo, che i bambini avrebbero dovuto mangiare nelle aule, perché non fare al tempo della progettazione un passaggio interno dalla mensa alle aule? E soprattutto, sempre se si fosse pensato di far mangiare i bambini nelle aule, perché progettare e costruire un refettorio? La trasparenza verso le famiglie è mancata. Le famiglie hanno visto aumentare le tariffe della mensa, con l’aspettativa di un miglioramento qualitativo e organizzativo, invece si ritrovano con un servizio peggiorativo, che contraddice lo spirito stesso dell’investimento. La programmazione delle iscrizioni è stata sottovalutata. Non è accettabile che una scuola nuova risulti già troppo piccola prima ancora dell’apertura".

m.g.l.