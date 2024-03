Nuova sede Cna, ieri l’inaugurazione:: "Qui per i cittadini"

Taglio del nastro per la nuova sede centrale della Cna di Ascoli. L’associazione, infatti, si è già trasferita nei nuovi uffici al civico 7 di viale Indipendenza, a poche centinaia di metri dalla vecchia sede. In occasione dell’inaugurazione anche il sindaco Marco Fioravanti è intervenuto: "Ringrazio tutta la struttura della Cna, perché Ascoli sta prendendo centralità a livello imprenditoriale e artigianale e questa sede ha una valenza anche simbolica. È un punto di riferimento per tutti i cittadini, e sottolinea come la città stia crescendo nell’ambito del turismo, ma anche negli aspetti sociali ed economici. Il Comune e la Cna hanno un rapporto forte, di cui siamo contentissimi, perché questa per noi è una grande opportunità per sostenere imprese ascolane". Non sono mancate poi le parole della Presidente della Cna, Arianna Trillini: "Questa è la prima di due sedi che apriremo, è in arrivo infatti un altro punto, tra Ascoli e San Benedetto, dedicato all’informazione, formazione e all’incontro". o. f.