Nuova sede ITS Marche:: "Innovazione e formazione"

È stata inaugurata, al PalaRiviera di San Benedetto, la nuova sede dell’Its Cultura Turismo e Nuove Tecnologie Marche, istituto di eccellenza per l’alta formazione tecnica post-diploma. La conferenza di apertura, alla presenza delle istituzioni e dei partner del territorio, è stata seguita da una dimostrazione pratica nei Laboratori 4.0, nati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Azione ’Potenziamento Laboratori degli ITS Academy’. I laboratori saranno integrati nella didattica dei corsi ITS Turismo Cultura e Nuove Tecnologie Marche.

"È importante per la città e il territorio – ha detto nel suo saluto il sindaco Spazzafumo – avere una accademia che nel settore cruciale dell’accoglienza turistica e delle nuove tecnologie prepari gli studenti al mondo del lavoro. È un valore aggiunto". Sulla stessa linea è Stefano Aguzzi, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Marche. "I corsi di formazione, come quelli ITS, colmano la distanza tra le esigenze delle aziende, che chiedono competenze specifiche, e la preparazione degli studenti. Gli ITS aiutano a sviluppare le intelligenze reali".