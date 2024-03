Nuova sede per la sezione dell’Avis ‘V. Scoccini’

Sono state importanti

le ultime due settimane per la sezione Avis ‘V. Scoccini’. Innanzitutto per l’inaugurazione della nuova sede, nei locali dell’ex Tribunale, avvenuta alla presenza di donatori, autorità comunali e regionali e con la benedizione del parroco, don Enzo, per la benedizione.

Tra l’altro, questo momento

di festa è stato anche l’occasione per consegnare riconoscimenti a cinque donatori che hanno collezionato un numero importante di donazioni. Proprio su questo fronte,

sono arrivate altre novità con due giovanissime new entry nella grande famiglia avisina elpidiense e, in entrambi i casi, come promesso dal presidente Sandro Birilli, in concomitanza con la loro prima donazione, sono state regalate anche due pigotte (le bambole dell’Unicef). Per due nuovi arrivati, c’è stata l’ultima donazione per un avisino doc, Stefano Mignani, che ha totalizzato 75 donazioni

e deve smettere per raggiunti limiti d’età.

m.c.