Nuova segnaletica, inizia il cantiere

Il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani annuncia l’inizio dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nel territorio di Spinetoli, con l’obiettivo di un ripristino totale nelle zone più colpite dall’usura del tempo. "Stiamo procedendo al rifacimento segnaletica e degli attraversamenti pedonali per garantire più sicurezza per tutti. In molti punti, a causa dell’usura del tempo, gli attraversamenti pedonali risultano poco visibili e ciò rappresenta fonte di pericolo per tutti. Gli interventi, per non creare disagi alla normale viabilità, verranno effettuati nelle ore mattutine".