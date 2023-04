Nuova segnaletica turistica a Offida

Offida si rifà il look con una nuova segnaletica turistica facilmente fruibile e interattiva. In vista della prossima stagione estiva, l’amministrazione comunale ha avviato l’installazione a completamento di un lungo lavoro iniziato lo scorso anno, partito grazie a un bando regionale intercettato che ha finanziato l’intervento. Una cartellonistica dettagliata e chiara proposta nella doppia lingua, italiano e inglese, e con la presenza di Qrcode per consentire un collegamento web con informazioni relative al bene anche a struttura chiusa. "Le tinte scelte, di derivazione argillosa – spiega l’assessore Cristina Capriotti – ben si integrano e fondono con l’architettura della città, nell’ottica di informare il turista in maniera discreta e poco invasiva. Questo è un ulteriore tassello per garantire ai visitatori un’accoglienza attenta e curata".