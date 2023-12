Nuova variante Salaria . Tutti felici, anzi no:: "Noi tagliati fuori". Arriva anche l’esposto

La ‘svolta’ per la Salaria arriva, dopo anni di consultazioni e dibattiti. "Il Consiglio di amministrazione dell’Anas, lo scorso 23 novembre ha approvato il progetto definitivo del secondo lotto del tratto Galleria Valgarizia – Acquasanta proponendo una soluzione che supera le rilevanti complessità dei luoghi interessati dalla variante" ha annunciato pochi giorni fa il senatore Guido Castelli. Eppure non tutti sono favorevoli, cittadini e commercianti di zona in primis: i malumori serpeggiano e l’opinione pubblica è divisa. C’è chi crede che sarà davvero la svolta e chi invece è convinto che "tra anni questa scelta ci taglierà fuori". Tra quest’ultimi si schiera in prima linea Matteo Michetti, 34enne ‘cacciato’ da Quintodecimo dal terremoto, attualmente domiciliato a San Benedetto. "Vivo a San Benedetto ma io sono di Quintodecimo, ci sono nato e cresciuto. I miei genitori hanno lavorato qui per 40 anni, amiamo la nostra terra. Possiedo circa un centesimo di tutto il comune di Acquasanta, piano piano abbiamo investito e così ora abbiamo svariati terreni e proprietà in zona".

Michetti, cosa ne pensa della nuova ‘svolta’ per la Salaria? "Sono deluso dall’amministrazione comunale, non ci hanno difeso. Questo nuovo progetto porterà soltanto solitudine nelle frazioni e nel comune. Quintodecimo vive della vendita delle castagne a chilometro zero, per lo più vendute in mezzo alla Salaria. Se tu tagli fuori il paese, la gente non passa obbligatoriamente. Come fanno a venire se non sanno dove siamo? Google ti dice la via più breve, e la Salaria che passa per le frazioni non sarà più la più veloce, la eviteranno tutti. In più io avrò anche altri danni economici, oltre alla perdita di visibilità".

Di che danno economico si tratta?

"Un danno economico grande: l’Anas ha pubblicato un procedimento di espropri, e in più si tratta di una svalutazione di tutte le proprietà. Aver investito in immobili che ora perderanno valore non lo trovo giusto. Qui è tutta una perdita di guadagno. Inoltre la gente del paese è stanca, non vuole battersi, ma non è contenta. Si fanno andar bene tutto e siccome sono anni che si parla del progetto nessuno credeva che si sarebbe fatto. La cosa che mi fa indignare è che il Comune di Acquasanta non si è opposto a questa cosa: la mia domanda è, se Acquasanta va in perdita, chi guadagna da questo nuovo provvedimento? Chi ha voluto diminuire il tempo di percorrenza verso Roma? Per questo ho presentato un esposto all’attenzione della Procura".

Non crede che puntare su Acquasanta come meta di viaggio sia promettente?

"Ad oggi non abbiamo la visibilità per attirare un turismo autonomo fatto dal nome. Credo che stiamo abbandonando una certezza per andare incontro ad un’iniziativa che non sappiamo se funzionerà. Chi si prende la responsabilità nel caso in cui i paesi avranno ripercussioni negative? Siamo sicuri di poter rendere il comune così attraente per i turisti? Ci sono molte esigenze che andrebbero ascoltate e risolte prima di poter pensare a questo, ad esempio ammodernare senza lasciare fuori i nuclei abitati. Perché in tutto questo è Acquasanta che ci rimette, io conosco il territorio, sento quello che la gente pensa".

Ottavia Firmani