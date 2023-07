Nuova visione della città Ecco l’accordo con Unicam

Pianificazione urbana, il comune sigla un accordo quadro con l’Università di Camerino per avviare una collaborazione volta alla stesura di importanti documenti di gestione del territorio. A piccoli passi, l’amministrazione sta cercando di portare a casa dei risultati nell’ambito del famoso ‘schema direttore’, del Piano Urbano Strategico e di tutti quegli atti che serviranno alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale. Nel dettaglio, l’accordo quadro prevede che l’ente comunale e la scuola di architettura ‘Eduardo Vittoris’ di Camerino cooperino nell’ambito di ricerche istituzionali su pianificazione, programmazione e gestione del territorio e dell’ambiente urbano per le diverse politiche, urbanistico-edilizie, ambientali, paesaggistiche, climatiche, architettoniche e di qualità della vita, del benessere e della salute degli abitanti. Il tutto, in continuità e approfondimento delle esperienze comuni maturate all’interno di progetti europei come ‘Joint Secap’, ‘Life A_GreeNet’, ‘Erasmus Plus Clicche’. Quindi si eseguiranno specifiche attività di supporto tecnico all’ufficio di piano sulla pianificazione e progettazione urbanistica alle diverse scale. Quindi si passerà all’analisi e all’arricchimento dei quadri conoscitivi e valutativi in materia di sostenibilità ambientale e delle sue componenti, di adattamento dei sistemi antropizzati ai cambiamenti climatici e relative tecniche di mitigazione. Infine sono previsti studi di fattibilità o scenari di realizzazione per casi studio, finalizzati ad interventi di rigenerazione urbana.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato – commenta l’assessore Bruno Gabrielli – Più che di un risultato si tratta, a ben vedere, di un primo step verso la realizzazione del Piano Urbano Strategico, che avverrà tramite apposite e specifiche convenzioni fra le parti, che verranno di volta in volta sottoposte all’approvazione del consiglio comunale. L’ateneo può mettere a disposizione un ampio ventaglio di risorse e competenze utili alla stesura di documenti che ci consentiranno di avere le idee chiare su San Benedetto, prima di pianificare e programmare specifici interventi nell’ambito della gestione urbanistica e della riqualificazione urbana. Quel che abbiamo ereditato è un quadro frammentario e difficile da decodificare: per questo motivo intendiamo predisporre tutti quegli strumenti che permetteranno all’amministrazione di acquisire ed elaborare dati sulla nostra città. Il vento del cambiamento si è alzato, noi abbiamo spiegato le vele".

Giuseppe Di Marco