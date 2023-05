Nuova vita a Monticelli Le opere degli artisti per abbellire il quartiere si votano online

Saranno due artisti di fama internazionale a realizzare altrettante opere d’arte murale nell’ambito del progetto ‘Arte pubblica’ promosso dall’associazione culturale ‘Defloyd’. Gli artisti in questione sono Emmanuel Jarus, muralista contemporaneo canadese e pittore figurativo, e l’artista torinese Psiko, anche lui molto attivo all’estero. Entrambi saranno gli autori degli interventi nel quartiere di Monticelli che riguarderanno, rispettivamente, la palestra comunale in via degli Iris e la struttura del nuovo campo di calcio in via dei Narcisi, e che si svolgeranno nelle prime due settimane di luglio. L’ultimo murales realizzato ad Ascoli risale alla primavera del 2019 nell’ambito del progetto ‘R3 - Monticelli nel Futuro - Resilienza, Riutilizzo e Riattivazione dei capitali urbani’ promosso dal Comune, ovvero il contest per la realizzazione di un’opera d’arte murale su uno dei grattacieli simbolo del quartiere della periferia ascolana. Per l’occasione il progetto ‘Arte pubblica’ interessò il grattacielo in via dei Gerani e l’artista selezionato dalla cittadinanza fu proprio Emmanuel Jarus. "Da lì – dice Alessandro Piccioni dell’associazione Defloyd –, gli interventi edilizi legati al bonus 110% e il fermo causato dal Covid-19 hanno stravolto i piani e le tempistiche previste per il compimento dell’opera, immobilizzando l’azione progettuale per anni. Oggi il momento di fermo è stato superato e il processo di rigenerazione urbana attivato ha ripreso il suo corso. Ora i muri a disposizione sono due e anche gli artisti raddoppiano, a Emmanuel Jarus si aggiungerà Psiko ed entrambi presenteranno due bozzetti ex-novo".

Quello che non cambia è il metodo che l’associazione con ‘Arte pubblica’ confermano di adottare per individuare i bozzetti (uno per ciascun artista) che prenderanno vita sui muri: si può votare online sul sito arte-pubblica.org fino a domenica 11 giugno per esprimere la propria preferenza, sia tra le due opere di Emmanuel Jarus, sia tra le due opere di Psiko. Per ulteriori informazioni seguire ‘Arte pubblica’ sui social.

Lorenza Cappelli