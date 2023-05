Nuova vita ai tessuti Viaggio nell’atelier che profuma di antico

Fermo, Corso Cefalonia, due passi da piazza del Popolo. Su una piccola porzione di muro campeggia un ricamo: Atelier Elle. Il locale incuriosisce. Entro con il mio amico Massimiliano Berdini, pittore e presidente dell’associazione Ex Allievi dell’Istituto d’Arte Preziotti. Lui è sempre alla caccia di artigiani veri. Ne troviamo due, in effetti: artigiane. Le signore Loredana e Lorella sono molto accoglienti. Se ne stanno sedute alla macchina per cucire, di quelle classiche che le nostre nonne avevano in un canto della cucina. Stazionano nella seconda stanza separata dalla prima da una tenda. Il locale è ovattato. Accoglie parole e le conserva. Sensazione di piacevolezza. Sulle pareti laterali: quelle lunghe, sono depositati soprattutto rotoli di lino. Loro, le signore, ne prendono quanto basta e, cucendolo e ricamandolo, lo trasformano in tovaglie, tovaglioli, cuscini, tende, sottopiatti, lenzuola e altro ancora. Loredana e Lorella hanno aperto questo laboratorio da sette anni. La loro è storia di un hobby divenuto professione. L’inizio va situato nel 2001, quasi per gioco, con un localino sotto casa. Il lavoro vero e di ben altro genere era altrove. Poi, la crisi delle aziende e quella idea di mutare il passatempo in un rinnovato impegno. Ci provano, ci riescono e osano qualcosa di più. Ma sempre con l’immagine di madri e nonne che preparavano il corredo in casa: lo tessevano, lo filavano, lo ricamavano, e uscivano capolavori. Esempio importante! Di qualità e socialità "perché - spiegano – le nostre nonne il lavoro lo facevano insieme, per più giorni, cucendo, ricamando, raccontandosi aneddoti e divertendosi". "Fare e stare insieme – aggiungono –, era il loro e il nostro motto". Quando qualcuno porta in Atelier un panno di lino riemerso da un qualche vecchio baule, Loredana e Lorella, che sono parenti, si emozionano. Perché quei panni, magari con una macchiolina marroncina, sono intrisi di storie famigliari. E i giovani? "I giovani - rispondono - stanno riscoprendo questi tessuti e questi ricami, li vogliono per vestire le proprie case". Nell’Atelier Elle quei panni arrotolati si possono toccare. Come se il tatto aggiungesse, e aggiunge, qualcosa in più. L’invito delle nostre artigiane è quello di non lasciare i tessuti nei vecchi cassettoni.

Adolfo Leoni