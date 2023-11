Nuova vita per il Colucci. Dietrofront sulla caserma. Nella struttura arrivano alloggi per universitari

Rivisto il protocollo d’intesa tra comune e demanio. Stamattina nella sala della Vittoria in Pinacoteca civica avverrà la firma del nuovo accordo volto a favorire la riqualificazione e la rigenerazione del patrimonio immobiliare presente. Nel corso dello stesso verrà presentato il nuovo ‘piano città’. Spiegato il sindaco Marco Fioravanti nel corso del consiglio comunale di ieri pomeriggio: "Con questa nuova intesa vedremo una modifica degli interventi di miglioramento". Il giardino di palazzo Colucci non sarà più ceduto, ma resterà all’Arengo per una gestione sviluppata in sinergia con la curia. "Negli ultimi mesi avevamo iniziato una nuova interlocuzione – prosegue –, per rivedere i piani precedenti per mantenere la proprietà dell’edificio. Crediamo che quello possa essere il luogo adatto per sviluppare al suo interno una sede dedicata alla Soprintendenza Marche sud ed effettuare una nuova rigenerazione. Sarà quindi parzialmente destinato a residenza universitaria e all’accoglimento di un’università di secondo livello dove attrarre nuovi corsi. Vogliamo dare una risposta abitativa a chi non riesce ad accedere alle case popolari perché non in possesso dell’Isee necessario. Inoltre realizzeremo appartamenti a basso costo per studenti. Risponderemo alle richieste degli smart worker. E infine offriremo affitti a basso costo per chi porta la residenza ad Ascoli. Dobbiamo combattere lo spopolamento attraendo persone attraverso qualità della vita e case a basso costo". Una nuova soluzione, ancora da individuare, per ospitare la caserma dei carabinieri che, secondo la precedente visione, sarebbe dovuta finire proprio al Colucci. "Cercheremo una nuova sistemazione per lo spostamento dei carabinieri, mentre per quanto riguarda quella dei vigili del fuoco metteremo a disposizione il mercato scoperto vicino al mattatoio. La destinazione degli immobili che i due corpi lasceranno, essendo edifici privati, dovrà essere valutata tenendo in considerazione la compatibilità tra il piano regolatore e l’urbanistica. Nel caso del complesso dei carabinieri si potrebbe valutare anche un eventuale miglioramento del quartiere di Borgo Solestà".

Massimiliano Mariotti