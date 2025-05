Nuova vita per l’ex ospedale

Questa mattina ad Acquaviva Picena, alla presenza delle autorità locali e provinciali, saranno inaugurati i lavori di riqualificazione dell’ex ospedale e delle aree esterne, completati grazie al contributo da parte del Gal Piceno nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022. L’intervento ha permesso la riqualificazione degli spazi interni, dell’area verde circostante e delle scale di collegamento tra vicolo Terranova e via del Cavaliere, restituendo al paese luoghi da destinare ad attività culturali, turistiche e di servizio per la comunità.

In occasione dell’inaugurazione, l’Amministrazione ha scelto di ricordare Ilaria Tassotti in segno di riconoscenza per il suo impegno e amore verso la comunità. Il gesto assume un valore ancora più profondo in concomitanza con il 30° anniversario del gruppo Scout di Acquaviva Picena, realtà in cui Ilaria è cresciuta e alla quale ha dato tanto.