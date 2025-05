Nuove apparecchiature. Ecco i doni a Neurologia

Due nuovi elettroencefalografi portatili di ultima generazione e un nuovo ecocolordoppler per l’unità operativa complessa di neurologia dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. E’ stato potenziato con queste tre apparecchiature, tecnologicamente avanzate e performanti, il reparto diretto da Cristina Paci. Le nuove acquisizioni sono state possibili grazie alla donazione effettuata dall’organizzazione di volontariato, facente parte del Comitato di partecipazione dell’Azienda sanitaria picena, ‘Anchise’. La onlus dei familiari di persone con demenza, presieduta da Adelmo Tancredi, ha presentato, insieme ad altre 11 associazioni, il progetto, ammesso a contributo, rispondendo al bando ‘Dotazioni sanitarie per gli enti del terzo settore’ emesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Bando che sta consentendo all’Ast picena l’acquisizione, tramite le donazioni delle organizzazioni di volontariato, di un totale di 40 apparecchiature per un valore complessivo di circa 750 mila euro. Il costo dei tre nuovi dispositivi per la neurologia è di circa 68 mila euro e stamattina, alla presenza del direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, del presidente dell’associazione ‘Anchise’ Adelmo Tancredi e di Maria Antonietta Lupi in rappresentanza della Fondazione Carisap, si è svolta all’ospedale di San Benedetto la cerimonia di donazione delle strumentazioni al reparto. "Per valutare patologie neurologiche di origine vascolare, o elettrica, in pazienti fragili, non autosufficienti, cronico-degenerativi, non trasportabili negli ambulatori – spiega il direttore dell’Uoc di neurologia dell’Ast di Ascoli, Cristina Paci –, è di fondamentale importanza avere a disposizione supporti tecnologici adeguati e performanti che consentano l’esecuzione dell’esame a letto del paziente. E queste nuove strumentazioni acquistate grazie alla donazione dell’associazione Anchise rispondono pienamente alle nostre esigenze. I due elettroencefalografi portatili di ultima generazione wi-fi sono destinati, uno all’ospedale Mazzoni e uno al Madonna del soccorso".