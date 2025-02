Nuove attività per la TelestreetI3

Con il nuovo anno, l’associazione TelestreetI3 presieduta da Paolo Toffanello, torna a lanciare alcune proposte per coinvolgere la cittadinanza (tutte a partecipazione gratuita) in un futuro condiviso. Uno di questi progetti si chiama ‘Cartoline per SEMpre: il paese in uno scatto’: "E’ un concorso fotografico aperto a tutti, per immortalare angoli e storie del territorio. Le foto migliori diventeranno cartoline cartacee da distribuire in biblioteche e negozi, creando una mappa emotiva della comunità".

Altra proposta: un corso smartphone e app, gratuito, per tutte le età "per apprendere l’uso del telefono, conoscere le app più utili, rendere la tecnologia un’alleata quotidiana".

Immancabile il Museo del gioco da tavolo, attraverso il quale Toffanello mette a disposizione della collettività giochi da tavolo storici e moderni tutti i mercoledì e venerdì (zona Ponterotto, dalle 21,30).

Infine, per le elezioni amministrative di primavera. Per raccogliere idee e proposte che vorranno presentare i cittadini, Toffanello mette in palio 1000 euro per quello che sarà votato sui social come il miglior programma politico per la città. Info 329/747383.