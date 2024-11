Nuove corone d’alloro in città. Prime lauree per Fisioterapia

Si è tenuta al Palazzo dei Capitani la cerimonia di consegna dei primi attestati di laurea in Fisioterapia ad Ascoli Piceno dell’Università Politecnica delle Marche. "Alle nostre studentesse e ai nostri studenti l’augurio di proseguire con entusiasmo il proprio percorso di vita – afferma il Rettore Professor Gian Luca Gregori – consapevoli delle competenze acquisite all’Università Politecnica delle Marche. Nel nostro Ateneo le studentesse e gli studenti possono trovare ascolto e supporto, qui trovano spazio il merito, l’impegno e la serietà negli studi". Proprio il Rettore Gregorio ha provveduto a consegnare le pergamene, con la commissione di laurea, a tutti i dodici laureati della sessione.

I neolaureati hanno frequentato una specialità tutta marchigiana: il corso, inaugurato nel 2021, ha infatti lo scopo di formare professionisti sanitari che svolgono interventi di prevenzione, cura e riabilitazione promuovendo il raggiungimento del massimo funzionamento possibile dell’individuo in presenza di disabilità, in ambito fisico, psicologico, sociale ed occupazionale. Non si tratta però di sola teoria: frequenti sono le attività di laboratorio e esercitazioni incluse nel piano formativo. Nello specifico, il corso di laurea persegue l’applicazione di modelli didattici più efficaci come il Service Learning: ovvero azioni di servizio e solidarietà, partecipazione attiva e protagonismo della componente studentesca, sperimentazione delle competenze, riflessività e legami con territorio (presenza ad eventi pubblici come la 10 chilometri di Ancona). Si tratta di una formazione necessaria in un momento storico in cui la sanità torna ad essere al centro del dibattito pubblico. "La centralità dello studente è alla base dei frequenti briefing per monitorare la qualità della formazione e raccogliere spunti per ulteriori miglioramenti in uno spirito di formazione continua, ragionamento, confronto costruttivo e azioni concrete a favore della crescita dei nostri studenti, pronti a formarsi anche all’estero, grazie ai numerosi accordi bilaterali con importanti università europee" dicono dall’Università Politecnica delle Marche.

Finisce così dunque, sotto il soffitto del palazzo dei Capitani, il percorso di studi di BorgognoniLorenzo, CeppetelliGianmarco, CipollaDavide, FratiniSamuele, GiambartolomeiElena, ManciaAndrea, MazzagufoFrancesco, MorbidoniDavide, NardiniLorenzo, RaimondiAndrea, RecanatesiNico e ScorrettiAlessia. Sono dodici gli studenti che per primi possono vantare una laurea di questa tipologia, offerta insieme a numerosi altri corsi e specialità, dall’Università Politecnica delle Marche sul suolo Piceno.

Ottavia Firmani