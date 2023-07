Nuove misure per la ricostruzione "Più fondi per edifici rurali e Comuni"

La cabina di coordinamento sisma 2016 presieduta dal commissario Castelli ha raggiunto ieri l’intesa su una serie di ordinanze riguardanti la ricostruzione pubblica e privata. Per quanto riguarda gli strumenti di semplificazione per soggetti beneficiari e gli interventi dei piani opere pubbliche, in funzione dell’adeguamento alla soglia già prevista in sede europea è stato predisposto l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto nell’ambito della ricostruzione pubblica. In particolare, per le opere delle Ordinanze 109, 129 e 137, la soglia passa da 140mila a 215mila euro. Viene inoltre esteso al 18 agosto 2023 il termine per la presentazione delle progettazioni da parte dei soggetti attuatori. Una novità che renderà le procedure per la ricostruzione delle opere pubbliche più snelle e consentirà agli uffici di integrare le progettazioni già in corso. Sempre nell’ottica di una maggiore efficacia e rapidità sono già stati predisposti, in collaborazione con Anac, degli atti tipo (consultabili sul sito www.sisma.gov.it).

"Abbiamo segnato un passaggio particolarmente significativo per la realizzazione dell’obiettivo del mio mandato: passare dalle norme ai cantieri, dare davvero l’avvio in modo sostanziale al percorso di ricostruzione" commenta Castelli. "Oltre a semplificare e ad adeguare le norme, per renderle più rispondenti alle necessità complesse e differenziate nel cratere sismico, grazie alle ordinanze speciali in deroga e all’ascolto quotidiano delle necessità operato dallo staff della struttura, siamo riusciti a individuare degli strumenti innovativi e dirimenti per sciogliere alcuni dei nodi più complessi degli ultimi anni. Questo momento, pur nella sua importanza, rappresenta un punto di ulteriore partenza: l’impegno non può venire mai meno e ogni risultato è l’anticamera di un’altra opera da compiere". Un altro intervento compiuto dalla Cabina è quello che consentirà l’assegnazione di maggiori risorse per la ricostruzione privata, sia di edifici rurali sia in aree disagiate.

È stata accolta la modifica al Testo unico della ricostruzione privata che prevede l’aumento del 10% del contributo concedibile per la ricostruzione degli edifici nei comuni maggiormente colpiti, dove insistono Psr o zone rosse e anche per i cosiddetti "cantieri disagiati", che vengono definiti da una serie di parametri come le distanze e la possibilità di accesso. Sarà anche riconosciuto un aumento di contributo per gli edifici di tipo rurale che, nell’area dell’Appennino centrale, spesso ospitavano sia l’abitazione che l’attività dei proprietari. In questo modo si vuole preservare una delle espressioni più caratteristiche del territorio del cratere, dove l’attività agro-silvo-pastorale rappresenta un’eccellenza da tutelare.