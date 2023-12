Nuove segnalazioni di animali selvatici vicino al cimitero

Nuove segnalazioni di animali selvatici dagli abitanti del quartiere ex Ferriera, della zona dell’Oasi di S. Maria ai Monti e della zona vicina al cimitero. Dopo i resti del capriolo ritrovati lungo la provinciale Cuprense in prossimità dell’incrocio per il paese alto, dopo il faccia a faccia tra un commerciante e un lupo, o un cane inselvatichito,

nel piazzale del cimitero, l’animale è stato fotografato e filmato nel piazzale davanti alla chiesa dell’Oasi,

tra le auto in sosta nella stessa zona, nella campagna a nord ovest del cimitero, con grande sgomento delle persone che hanno fatto gli avvistamenti.

Non si esclude

che possa essere sempre lo stesso animale che si è spinto vicino a zone abitate in cerca di cibo.

Va ricordato che gli animali selvatici in genere fuggono dall’uomo e dai suoi rumori, ma nel raro caso di un incontro bisogna avvertire il Cras, Centro recupero animali selvatici, al numero: 380 798 9879.