Nuove telecamere, riunione con i sindaci

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Ascoli Carlo De Rogatis, ha approvato i progetti di videosorveglianza presentati dai comuni di Appignano, Carassai, Castel di Lama, Castorano, Massignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta per l’ammissione ai finanziamenti statali previsti. Le risorse, che per l’anno 2022 sono pari a 36 milioni di euro a livello nazionale, sono destinate a sostenere gli enti locali nelle spese necessarie alla realizzazione degli impianti di videosorveglianza comunali. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato i sindaci dei comuni interessati, si è altresì proceduto alla sottoscrizione dei "Patti per la Sicurezza", che costituiscono il presupposto necessario per accedere all’erogazione del contributo. Il prefetto De Rogatis, nell’evidenziare i vantaggi che i sistemi tecnologici di controllo rappresentano sotto il profilo della prevenzione nonché per l’attività investigativa delle Forze dell’ordine, ha espresso apprezzamento per l’attenzione dimostrata dagli amministratori locali che confermano la volontà di potenziare la percezione della sicurezza nelle comunità amministrate.