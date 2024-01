Nuove videocamere per la sicurezza: ecco dove saranno

Il comune di Monteprandone si appresta ad aggiornare la videosorveglianza in alcune zone del territorio. La richiesta agli amministratori è arrivata dal comandante della polizia locale Eugenio Vendrame, conscio che si tratta di uno strumento in grado di offrire una risposta immediata al contrasto della criminalità. Saranno quindi sostituite le vecchie telecamere attive nella delegazione comunale di Centobuchi e quelle attorno alla stazione ferroviaria e al piazzale Gasparretti, zone che hanno bisogno del necessario potenziamento del servizio. La sostituzione degli apparati è stata affidata alla ditta Police service di Corridonia in provincia di Macerata, installatore originario del sistema e che si occupa anche della manutenzione ordinaria delle telecamere disseminate nei punti cruciali di Monteprandone e in particolare nei varchi di ingresso e di uscita del paese e di Centobuchi. Il comune ha disposto una spesa globale di circa 5 mila euro. Va ricordato che Monteprandone è stato tra i primi comuni nella provincia di Ascoli Piceno a puntare sulla videosorveglia come deterrente per fronteggiare i tanti furti che avvenivano nelle abitazioni e nelle aziende della zona industriale e artigianale.