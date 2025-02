Nuovi alberi contro la crisi climatica

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo bosco urbano nei pressi della Scuola Cappella a Porto d’Ascoli. Questo intervento, finanziato integralmente dall’Unione Europea nell’ambito del programma Life+ A_GreeNet, rientra in un più ampio progetto di riforestazione che interesserà anche altre due zone della città: l’area Bambinopoli e quella tra via Togliatti e viale dello Sport, dove verranno piantate circa 500 essenze arboree. L’obiettivo è chiaro: contrastare il cambiamento climatico rendendo le città della costa del Medio Adriatico più resilienti. Per farlo, il progetto prevede interventi di recupero del suolo, piantumazione di foreste e aree verdi, nonché l’adozione di soluzioni flessibili come verde verticale e coperture verdi. Il programma mira inoltre a favorire l’attuazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, promuovendo strategie ambientali a lungo termine.

A fare il punto della situazione è stato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa. "Si tratta di un progetto che rappresenta una risposta concreta ai cambiamenti climatici – ha spiegato il vicesindaco –. Un progetto sposato da questa amministrazione che forse non metterà i manifesti delle buone iniziative che intraprende, ma che lavora, in silenzio e a testa bassa, per il bene della collettività".

Anche il sindaco Antonio Spazzafumo ha evidenziato la bontà del progetto: "Auspichiamo che l’opera di riforestazione urbana di San Benedetto possa compiere un balzo in avanti, velocizzando il processo di realizzazione di nuovi spazi verdi. È chiaro, soprattutto a fronte delle estati torride degli ultimi anni, che il contrasto alle nuove condizioni climatiche che si sono imposte sul territorio possa essere portato avanti unicamente attraverso un approccio rispettoso della natura e dei suoi equilibri– ragiona il sindaco sambenedettese – per evitare di aggravare ulteriormente la condizione del nostro territorio, apportando benefici alla salute di tutta la comunità".

"Con Life+ A_GreeNet – conclude Spazzafumo – speriamo di creare una rete virtuosa".

Emidio Lattanzi