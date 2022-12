Nuovi alloggi anti spopolamento

Il Pinqua con il progetto pilota ‘Forme dell’abitare in Ascoli’ di 75milioni di euro abbraccerà la possibilità di rivitalizzare la città dopo la preoccupante decrescita demografica degli ultimi anni. Il pensiero di Fioravanti in questa direzione: "Vogliamo riqualificare alcuni edifici cittadini per creare degli appartamenti a costi accessibili". Entro il 30 giugno 2023 dovranno essere pubblicate le gare per l’esecuzione dei lavori. Si stanno concludendo quelle relative a 4 lotti: palazzo Saladini Pilastri, il palazzo dell’anagrafe di via Giusti, ex palazzo Cornacchietto, ex caserma Vigili del Fuoco ed ex Magistrali. Ai 75milioni si aggiungono i 15 previsti per il progetto dedicato alla valorizzazione delle frazioni. In questo caso i fondi andranno per quelle frazioni dove sono presenti edifici comunali dismessi e dove la presenza di una realtà associativa o di privati ha permesso di partecipare alle tre manifestazioni di interesse volte alla riqualificazione di terreni o immobili fatiscenti.