Nuovi alloggi popolari Ok al progetto dell’Erap

Ancora possibilità di alloggi popolari per la città di Fermo, la Giunta comunale in questi giorni ha approvato con delibera il progetto dell’Erap, presidio di Fermo, per il recupero degli alloggi di proprietà comunale di via Fermi. Una riqualificazione che, in questo caso, verrà curata dall’Erap stesso, che ha partecipato con questa progettualità al programma denominato ‘Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica’ - Pnc. In particolare, gli interventi di recupero riguarderanno il miglioramento sismico e la riqualificazione energetica dell’edificio di proprietà comunale. Si tratta di un immobile che rientra tra quelli in gestione dell’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche Presidio di Fermo e che non sono utilizzati dal 1996.

A Fermo si tratta di un nuovo tassello nell’ambito dei recuperi e delle riqualificazioni che si stanno attuando per l’edilizia residenziale pubblica. In questo ambito saranno consegnati a breve i lavori per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico, per l’edificio dell’ex scuola Sacri Cuori, beneficiario di un finanziamento di un milione 114 mila 200 euro, mentre sono stati già consegnati quelli per Palazzo Trevisani cui è stato riconosciuto l’importo di oltre 2 milioni di euro. In entrambe i casi si tratta di finanziamenti da parte del Pnc – Fondo complementare al Pnrr, ai quali, proprio perché l’indizione della gara è avvenuto prima della fine del 2022, sono state riconosciute maggiorazioni. Sempre in tema di edilizia residenziale sociale negli obiettivi dell’Amministrazione comunale c’è anche l’edificio ex sede di Polizia Stradale e Croce Rossa, di proprietà comunale in via Graziani 71, per cui a maggio sono stati deliberati la riqualificazione e ristrutturazione, per 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Progetto che prevede, oltre alla realizzazione degli alloggi anche il recupero delle aree a verde e la creazione di spazi aperti alla fruizione. Lavori che saranno finanziati con il contributo, a seguito della partecipazione del Comune ad un bando regionale, di un 1 milione e 731mila euro proprio per recuperare l’immobile, cui si sono aggiunti 400 mila euro di fondi comunali. Impegni per restituire immobili a chi ha difficoltà abitative, a coppie o a nuclei monoparentali, progetti cui tiene molto il sindaco Paolo Calcinaro con l’assessore al patrimonio che parla di riqualificazione delle proprietà comunali, e Mirco Giampieri, ai servizi sociali, che ha continue richieste da parte di persone in difficoltà, per le quali la casa è una assoluta necessità.

Angelica Malvatani