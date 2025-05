Nuovi asfalti, lavori al via dopo le proteste

Dopo mesi di segnalazioni e proteste da parte dei residenti, sono iniziati i lavori di asfaltatura nelle traverse di via Volta, la strada parallela al lungomare sud della città. Gli interventi sono partiti ieri mattina, e interessano le arterie secondarie che collegano via Volta al viale dello Sport, in particolare al viale Palmizio. Le vie interessate dai lavori sono via Tibullo, via Catullo, via Marco Tullio Cicerone, via Ovidio, via Giovenale, via Orazio e via Tacito. Fino a ieri, erano rimaste escluse dal piano di rifacimento dell’asfalto, nonostante il recente restyling della stessa via Volta.

Ora invece si procederà con il completo rifacimento del manto stradale, seguito dall’apposizione della nuova segnaletica orizzontale. L’intervento è arrivato a pochi giorni di distanza da un incontro svoltosi in Comune, durante il quale il sindaco Antonio Spazzafumo aveva affrontato il tema della qualità degli asfalti insieme ai rappresentanti delle imprese esecutrici. In quell’occasione, si era discusso anche delle traverse di via Volta, rimaste fino a quel momento escluse. Il confronto in Municipio si era reso necessario dopo le numerose criticità riscontrate in altri punti della città, come via Toscana, viale dello Sport e via Pizzi, dove si segnalano già cedimenti e buche a pochi mesi dalla conclusione dei lavori. "Reputo inaccettabile che gli asfalti dopo un anno e mezzo o due anni presentino simili criticità, come avvenuto ad esempio in via Toscana. Per questo motivo ho chiesto all’azienda di intervenire, entro la fine di maggio, per rimettere a posto le cose", ha dichiarato il sindaco durante l’incontro. La riunione ha coinvolto anche il vicesindaco Tonino Capriotti, l’assessore ai Lavori pubblici, il dirigente comunale Mauro Bellucci e i responsabili dell’impresa appaltatrice. L’amministrazione ha chiesto più chiarezza sui tempi, interventi definitivi e maggiore responsabilità nella gestione dei cantieri.

Nel frattempo, il cantiere in via Volta non è partito senza intoppi. Ieri mattina, al momento dell’arrivo dei mezzi, una struttura installata da un locale su via Catullo occupava ancora parte della carreggiata nonostante i divieti di sosta fossero già attivi. I residenti hanno segnalato il problema al Comune, generando una breve polemica. Solo nella seconda parte della mattinata la struttura è stata smantellata, consentendo l’avvio effettivo degli interventi.

Emidio Lattanzi