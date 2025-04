Nuovi asfalti per le vie Laureati e Garibaldi. Poi l’intervento si sposta in zona Ischia

E’ scattato a Grottammare il piano asfalti su alcune vie cittadine che hanno bisogno di una consistente riqualificazione del manto stradale. Il servizio Manutenzione ha comunicato l’inizio delle attività di asfaltatura delle vie Laureati e Garibaldi, nel centro cittadino. A queste, seguirà il rifacimento del manto stradale di un tratto di via Salvo D’Acquisto, in zona Ischia, nelle vicinanze del centro commerciale L’Orologio. I lavori, a ogni buon conto, non richiederanno modifiche alla viabilità, ma potrebbero semplicemente creare qualche breve disagio. L’opera di messa in sicurezza delle strade era stata pianificata a fine 2024, con l’affidamento degli interventi alla ditta specializzata Asfalti Piceni srl di Colli del Tronto, per l’importo complessivo di 103.195,65 euro. Nel piano è previsto anche che i tratti interessati dagli interventi saranno sottoposti anche al rinnovamento della segnaletica.