Nuovi defibrillatori installati in tre punti strategici della riviera

A Grottammare sono state inaugurate le tre postazioni in cui sono stati installati altrettanti defibrillatori automatici che fanno parte del progetto "Rotary a cuore aperto". Il progetto vede come capofila il Rotary Club San Benedetto del Tronto Nord con la collaborazione del Rotary Club di San Benedetto del Tronto, il Rotaract e l’Inner Wheel ma anche la Confraternita della Misericordia di Grottammare e la famiglia Petrone. Tutti hanno contribuito alla donazione dei defibrillatori che sono stati posti in piazza Carducci, piazza Kursaal e all’ingresso del palazzo comunale. Proprio in Comune, nel corso di una cerimonia moderata da Francesca Galiffa del Rotary Club San Benedetto del Tronto Nord, è avvenuta la firma della convenzione in base alle quali i tre dispositivi sono stati donati al comune e ha visto le firme del presidente del Rotary Club San Benedetto del Tronto Nord Alessandro Speca, la presidente del Rotary Club San Benedetto del Tronto Maria Rita Bartolomei, il presidente del Rotaract di San Benedetto Aureliano Forte, la presidente dell’Inner Wheel Piera Gaetani e il sindaco Enrico Piergallini. "Il suo nome – ha affermato Alessandro Speca – è Samaritan, un termine che dà il senso di quale sia l’obiettivo. Si tratta di un defibrillatore semi automatico, nel corso dell’operazione fa quasi tutto il dispositivo e per questo motivo è di facile utilizzo tanto che possono utilizzarlo anche persone non collegate all’ambiente sanitario: il defibrillatore che ha dei comandi vocali nel senso che è lui che dice al soccorritore quello che deve fare e registra le voci delle persone che lo stanno utilizzando o che comunque si trovano intorno alla persona da soccorrere". All’intervento di Speca è seguita una dimostrazione pratica.

Marcello Iezzi