Nuovi impianti di risalita, cresce l’attesa

L’ormai imminente stagione invernale potrà essere salvata attraverso la proroga all’utilizzo dei vecchi impianti di risalita da San Giacomo a Monte Piselli. L’ufficialità della scelta non è ancora arrivata, ma si andrà certamente verso quella direzione. E non poteva essere altrimenti dopo rallentamenti e ritardi causati dal sistema italiano all’iter burocratico col quale il Cotuge (Consorzio turistico del comprensorio dei Monti Gemelli) sta da tempo provvedendo alla scelta del nuovo impianto di risalita da realizzare nel comprensorio dei Monti Gemelli. "La prossima stagione potrà partire con gli impianti esistenti e giunti al loro quinto anno di revisione – spiega Enzo Lori, presidente del Cotuge -. Tutto è perfettamente funzionante e sarà messo ancora una volta a disposizione degli utenti per continuare a garantire un ottimo servizio. Tra l’altro proprio il consorzio ha provveduto all’acquisto di un nuovo battipista del costo di 100mila euro che consentirà di ottenere un livello adeguato di battitura. Grazie a Dario D’Agostino della Remigio Group quindi saremo ancora una volta in grado di assicurare una fruizione ottimale della pista. Il turismo in questa zona è in forte evoluzione e quest’anno tutti gli sci club si sono dati da fare per sviluppare un’ampia serie di attività a Monte Piselli. L’anno scorso abbiamo avuto un modulo di preparazione per nuovi maestri di sci della regione Marche. Possiamo contare anche sull’encomiabile azione di Lorenzo Alesi, vice presidente del Collegio nazionale maestri di sci italiani nonché presidente di quello marchigiano". Ad arricchire il tutto, grazie al supporto di Davide Peluzzi (presidente associazione Explora), si aggiungerà l’introduzione di nuovi corsi di preparazione ad avventure internazionali per ampliare un turismo esperienziale di alto livello.

Il via ufficiale dei lavori del nuovo impianto di risalita, invece, dovranno attendere ancora qualche mese. Nel corso della seduta del Cotuge andata in scena ad inizio agosto il cda aveva approvato il documento di indirizzo della progettazione (Dip). Un intervento atteso praticamente da decenni e ora finalmente giunto a maturazione. Dopo aver ottenuto a maggio i famosi 12 milioni di euro (5 derivanti dall’ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 n. 122 del 31 dicembre 2021; 7 invece quelli destinati a seguito dell’ordinanza n. 129 del 31 dicembre 2022 e la recente n. 137 del 31 marzo 2023), anche in questo caso purtroppo ci si è trovati a dover fronteggiare il rincaro dei prezzi dei materiali che hanno inevitabilmente comportato nuove attente valutazioni e la necessità di andare alla ricerca di ulteriori risorse che consentiranno di coprire la spesa necessaria per la realizzazione del tutto. La linea resterebbe quella di una seggiovia ad ammorsamento automatica per la tratta che si sviluppa dal piazzale di San Giacomo fino all’intermedia Tre Caciare per poi proseguire da qui a Monte Piselli. Restano in fase di valutazione i progetti presentati e nel frattempo proseguono i rilievi necessari. L’approvazione del progetto esecutivo è attesa per fine dicembre per poi aggiudicazione i lavori entro il 31 marzo 2024.

Massimiliano Mariotti