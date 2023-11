Nuovi impianti nella casa di riposo. Partono i lavori per 140mila euro

Nella casa di riposo ’Ciccarelli’ di Cupra Marittima sono in corso lavori per adeguare la struttura alla nuova legge regionale che entrerà in vigore a settembre del prossimo anno. Si tratta della realizzazione dell’impianto di aria condizionata e ventilazione meccanica: opere per un valore di 140mila euro derivanti dal Ministero e che sono destinati all’efficientamento delle strutture pubbliche. La casa di riposo Ciccarelli è comunale e gli amministratori hanno investito i 70mila euro di quest’anno ed i 70mila dell’anno prossimo, già accordati, per migliorare il confort degli ospiti. "E’ da considerare che nel corso di quest’anno abbiamo fatto lavori necessari per il rinnovo del certificato prevenzione incendi – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Lavori importanti che hanno riguardato l’acquisto di un nuovo generatore di corrente e del gruppo pompe. Sono stati interventi per circa 60mila euro eseguiti con fondi di bilancio comunale per rafforzare la sicurezza nella struttura. Per adeguarla ai parametri previsti dalla nuova legge, stiamo predisponendo un cronoprogramma con tutti gli interventi da fare fino ai prossimi anni, ci sono poi altri interventi che pensiamo di terminare a breve, come il funzionamento di chiamata dei campanelli con sistema wireless e nuovi letti per i quali metteremo a disposizione altri 50mila euro con una variazione di bilancio. La nostra casa di riposo ha una certa età – aggiunge Piersimoni – ma molto importante con i suoi 33 posti letto, di cui la metà come residenza protetta, riconosciuti dalla Regione, l’altra metà è destinata a casa di riposo. Poiché la convenzione terminerà a gennaio prossimo, è in corso una gara per la gestione dei prossimi due anni da gennaio 2024. Per la nostra casa di riposo stiamo facendo la nostra parte mettendo a disposizione molte energie e risorse".

Marcello Iezzi