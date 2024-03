Nuovi incontri con il comitato ’PartecipAzione’

Il comitato cittadino ’Partecipazione’, che continua la campagna di ascolto dei residenti nei vari quartieri, dopo l’incontro tenuto a novembre con gli abitanti di Marina di Massignano, ha stilato un programma per risolvere i problemi emersi nell’assemblea. Il programma si compone di 6 punti essenziali: dare incarico a un progettista per verificare lo stato di attuazione delle lottizzazioni, della viabilità interna, del verde e dei servizi. A seguire la redazione di un piano particolareggiato per l’area di retro spiaggia, acquisita dal comune, per le aree verdi, servizi arredo urbano e pista ciclabile. Vi sono poi la questione della viabilità sulla SS16 rotatoria o semaforo di fronte all’hotel Il Contadino, accessi di fronte al complesso residenziale Ambruosi, ampliamento della strada d’accesso ad ovest, verde pubblico, recupero del rudere ex fornace. Opere da realizzare con la partecipazione dei cittadini. Per facilitare questo coinvolgimento il comitato propone l’elezione di un comitato di zona per vigilare sull’attuazione del programma. Intanto ’Partecipazione’ annuncia una nuova assemblea convocata per le 16,30 di sabato prossimo con all’ordine del giorno l’approvazione del programma.