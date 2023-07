Nuovi interventi per combattere l’emergenza casa La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno lancia un bando per contrastare il disagio abitativo. L'obiettivo è sostenere l'inserimento abitativo di persone in difficoltà, aumentando l'offerta di alloggi e attivando percorsi di accompagnamento. Fino a 600mila euro per sostenere un unico progetto esecutivo.