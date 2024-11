Nuovi libri per bambini alla biblioteca Portelli:: "Servono volontari"

La biblioteca ‘Maestro Emilio Portelli’ di Offida ha ottenuto un finanziamento e sono stati acquistati 250 nuovi titoli per bambini (0-6 anni), ragazzi e adulti, per 4mila euro. Il riscontro positivo registrato lo scorso anno, con un significativo aumento delle iscrizioni e dei prestiti, ha spinto la biblioteca a proseguire con nuovi acquisti anche per il 2024, stavolta finanziati direttamente dal Comune. In totale, sono stati acquistati 129 libri scelti direttamente dai lettori. L’assessore alla cultura, Marica Cataldi ha spiegato come: "Ad eccezione di tre testi, i 129 libri richiesti dai lettori sono stati acquistati, catalogati e ora disponibili sugli scaffali della nostra biblioteca". L’assessore anticipa che sui social verranno pubblicati regolarmente approfondimenti sui nuovi arrivi, mettendo al centro della comunicazione la cultura della lettura. Inoltre, ricorda Cataldi, iscrivendosi alla biblioteca di Offida sarà possibile accedere gratuitamente al catalogo del portale bibliomarchesud.it , che riunisce le biblioteche delle province di Ascoli, Fermo e Macerata e che contiene una vasta gamma di risorse online, inclusi giornali, editoriali e libri digitali. "Sarebbe di grande aiuto - conclude Cataldi - trovare persone che possano dedicare qualche ora del loro tempo nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, oltre che il sabato, per garantire un’apertura continuativa della struttura. Il volontariato è un atto di crescita per la comunità e un dono per se stessi e per gli altri".